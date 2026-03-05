NASDAQ Composite Index-Wert ON Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ON Semiconductor-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

ON Semiconductor Aktie
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem ON Semiconductor-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die ON Semiconductor-Aktie 8,87 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1 127,396 ON Semiconductor-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.03.2026 gerechnet (62,53 USD), wäre das Investment nun 70 496,05 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +604,96 Prozent.
Jüngst verzeichnete ON Semiconductor eine Marktkapitalisierung von 25,01 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
