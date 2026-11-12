ON Semiconductor Aktie
WKN: 930124 / ISIN: US6821891057
|Langfristige Anlage
|
12.11.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Wert ON Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ON Semiconductor-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Die ON Semiconductor-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 11,22 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die ON Semiconductor-Aktie investiert hat, hat nun 891,266 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 11.11.2026 65 614,97 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 73,62 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 65 614,97 USD entspricht einer Performance von +556,15 Prozent.
Am Markt war ON Semiconductor jüngst 27,09 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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