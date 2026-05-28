NASDAQ Composite Index-Wert ON Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ON Semiconductor von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in ON Semiconductor gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der ON Semiconductor-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die ON Semiconductor-Anteile bei 9,66 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das ON Semiconductor-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1 035,197 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 27.05.2026 129 285,71 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 124,89 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 1 192,86 Prozent vermehrt.

Der ON Semiconductor-Wert an der Börse wurde auf 49,88 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at