ON Semiconductor Aktie
WKN: 930124 / ISIN: US6821891057
|ON Semiconductor-Anlage
|
28.05.2026 16:04:38
NASDAQ Composite Index-Wert ON Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ON Semiconductor von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der ON Semiconductor-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die ON Semiconductor-Anteile bei 9,66 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das ON Semiconductor-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1 035,197 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 27.05.2026 129 285,71 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 124,89 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 1 192,86 Prozent vermehrt.
Der ON Semiconductor-Wert an der Börse wurde auf 49,88 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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