NASDAQ Composite Index-Wert ON Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ON Semiconductor von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in ON Semiconductor-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die ON Semiconductor-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 40,64 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 246,063 ON Semiconductor-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 63,10 USD gerechnet, wäre die Investition nun 15 526,57 USD wert. Damit wäre die Investition um 55,27 Prozent gestiegen.

Alle ON Semiconductor-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 24,85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at