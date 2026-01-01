NASDAQ Composite Index-Wert ON Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ON Semiconductor-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in ON Semiconductor-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS feiertags-bedingt kein Handel mit ON Semiconductor-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die ON Semiconductor-Anteile bei 32,73 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 305,530 ON Semiconductor-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 31.12.2025 gerechnet (54,15 USD), wäre die Investition nun 16 544,45 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 16 544,45 USD entspricht einer Performance von +65,44 Prozent.

Der Börsenwert von ON Semiconductor belief sich jüngst auf 21,83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at