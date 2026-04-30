NASDAQ Composite Index-Wert ON Semiconductor-Aktie: So viel hätte eine Investition in ON Semiconductor von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in ON Semiconductor gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades ON Semiconductor-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 9,47 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 105,597 ON Semiconductor-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 29.04.2026 10 439,28 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 98,86 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 943,93 Prozent gesteigert.

ON Semiconductor war somit zuletzt am Markt 36,78 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at