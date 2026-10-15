ON Semiconductor Aktie
WKN: 930124 / ISIN: US6821891057
|ON Semiconductor-Investition
|
15.10.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Wert ON Semiconductor-Aktie: So viel hätte eine Investition in ON Semiconductor von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das ON Semiconductor-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das ON Semiconductor-Papier bei 11,59 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die ON Semiconductor-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 86,281 ON Semiconductor-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des ON Semiconductor-Papiers auf 73,36 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 329,59 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 532,96 Prozent.
ON Semiconductor erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 29,89 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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