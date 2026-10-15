ON Semiconductor Aktie

ON Semiconductor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 930124 / ISIN: US6821891057

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
ON Semiconductor-Investition 15.10.2026 16:03:55

NASDAQ Composite Index-Wert ON Semiconductor-Aktie: So viel hätte eine Investition in ON Semiconductor von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in ON Semiconductor-Aktien verdienen können.

Vor 10 Jahren wurde das ON Semiconductor-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das ON Semiconductor-Papier bei 11,59 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die ON Semiconductor-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 86,281 ON Semiconductor-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des ON Semiconductor-Papiers auf 73,36 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 329,59 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 532,96 Prozent.

ON Semiconductor erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 29,89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu ON Semiconductor Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu ON Semiconductor Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ON Semiconductor Corp. 63,93 -2,32% ON Semiconductor Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:19 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
10.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Nachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen