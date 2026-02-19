NASDAQ Composite Index-Wert ON Semiconductor-Aktie: So viel hätte eine Investition in ON Semiconductor von vor 3 Jahren gekostet

Bei einem frühen Investment in ON Semiconductor-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem ON Semiconductor-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die ON Semiconductor-Aktie bei 81,86 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1,222 ON Semiconductor-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 18.02.2026 86,32 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 70,66 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 13,68 Prozent.

ON Semiconductor markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 28,23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at