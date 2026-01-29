ON Semiconductor Aktie

ON Semiconductor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 930124 / ISIN: US6821891057

Investmentbeispiel 29.01.2026 16:04:02

NASDAQ Composite Index-Wert ON Semiconductor-Aktie: So viel hätte eine Investition in ON Semiconductor von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in ON Semiconductor eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem ON Semiconductor-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 34,49 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die ON Semiconductor-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2,899 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen ON Semiconductor-Anteile wären am 28.01.2026 188,26 USD wert, da der Schlussstand 64,93 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 88,26 Prozent.

Insgesamt war ON Semiconductor zuletzt 25,18 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

