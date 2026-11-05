ON Semiconductor Aktie
WKN: 930124 / ISIN: US6821891057
|ON Semiconductor-Anlage im Blick
|
05.11.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert ON Semiconductor-Aktie: So viel hätte eine Investition in ON Semiconductor von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde das ON Semiconductor-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der ON Semiconductor-Anteile betrug an diesem Tag 59,13 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 16,912 ON Semiconductor-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 204,80 USD, da sich der Wert einer ON Semiconductor-Aktie am 04.11.2026 auf 71,24 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 20,48 Prozent vermehrt.
ON Semiconductor markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 28,21 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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