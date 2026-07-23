NASDAQ Composite Index-Wert ON Semiconductor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ON Semiconductor-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in ON Semiconductor-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem ON Semiconductor-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 9,56 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 104,603 ON Semiconductor-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 22.07.2026 9 657,95 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 92,33 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 865,79 Prozent vermehrt.

ON Semiconductor war somit zuletzt am Markt 35,27 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at