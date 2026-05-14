ON Semiconductor Aktie

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WKN: 930124 / ISIN: US6821891057

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Langfristige Anlage 14.05.2026 16:04:16

NASDAQ Composite Index-Wert ON Semiconductor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ON Semiconductor-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in ON Semiconductor-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades ON Semiconductor-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 81,34 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die ON Semiconductor-Aktie investiert, befänden sich nun 1,229 ON Semiconductor-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen ON Semiconductor-Anteile wären am 13.05.2026 142,25 USD wert, da der Schlussstand 115,71 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 42,25 Prozent vermehrt.

ON Semiconductor wurde jüngst mit einem Börsenwert von 40,72 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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