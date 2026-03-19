NASDAQ Composite Index-Wert ON Semiconductor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ON Semiconductor-Investment von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in ON Semiconductor-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden ON Semiconductor-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 78,28 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die ON Semiconductor-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 12,775 ON Semiconductor-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 18.03.2026 772,36 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 60,46 USD belief. Damit wäre die Investition um 22,76 Prozent gesunken.

Der Börsenwert von ON Semiconductor belief sich jüngst auf 23,95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at