NASDAQ Composite Index-Wert ON Semiconductor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ON Semiconductor-Investment von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen ON Semiconductor-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Die ON Semiconductor-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 77,92 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 128,337 ON Semiconductor-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 15.04.2026 9 295,43 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 72,43 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 7,05 Prozent verringert.

Der Börsenwert von ON Semiconductor belief sich jüngst auf 28,31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at