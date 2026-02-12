ON Semiconductor Aktie
WKN: 930124 / ISIN: US6821891057
|Lohnende ON Semiconductor-Investition?
|
12.02.2026 16:04:35
NASDAQ Composite Index-Wert ON Semiconductor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ON Semiconductor-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem ON Semiconductor-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 50,06 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 199,760 ON Semiconductor-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 11.02.2026 14 218,94 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 71,18 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 42,19 Prozent vermehrt.
ON Semiconductor war somit zuletzt am Markt 26,58 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ON Semiconductor Corp.
|
12.02.26
|NASDAQ Composite Index-Wert ON Semiconductor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ON Semiconductor-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
11.02.26
|Gewinne in New York: Zum Handelsende Pluszeichen im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
11.02.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
11.02.26
|NASDAQ 100 aktuell: Das macht der NASDAQ 100 am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
11.02.26
|Verluste in New York: NASDAQ Composite fällt am Mittwochmittag zurück (finanzen.at)
|
11.02.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 beginnt Mittwochshandel im Plus (finanzen.at)
|
10.02.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 legt zum Ende des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
10.02.26
|ON Semiconductor-Aktie nach enttäuschenden Zahlen dennoch im plus (finanzen.at)