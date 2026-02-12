NASDAQ Composite Index-Wert ON Semiconductor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ON Semiconductor-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in ON Semiconductor-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem ON Semiconductor-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 50,06 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 199,760 ON Semiconductor-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 11.02.2026 14 218,94 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 71,18 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 42,19 Prozent vermehrt.

ON Semiconductor war somit zuletzt am Markt 26,58 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at