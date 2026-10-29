ON Semiconductor Aktie
WKN: 930124 / ISIN: US6821891057
|Lukrative ON Semiconductor-Anlage?
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29.10.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Wert ON Semiconductor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ON Semiconductor von vor 3 Jahren verloren
Das ON Semiconductor-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren ON Semiconductor-Anteile 83,52 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,197 ON Semiconductor-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 75,63 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 90,55 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 9,45 Prozent eingebüßt.
Zuletzt verbuchte ON Semiconductor einen Börsenwert von 29,49 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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