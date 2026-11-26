Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in ON Semiconductor gewesen.

Am 26.11.2023 wurde das ON Semiconductor-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die ON Semiconductor-Aktie bei 69,28 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 14,434 ON Semiconductor-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 901,85 USD, da sich der Wert eines ON Semiconductor-Anteils am 25.11.2026 auf 62,48 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 9,82 Prozent eingebüßt.

ON Semiconductor markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 23,96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at