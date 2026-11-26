ON Semiconductor Aktie
WKN: 930124 / ISIN: US6821891057
|Langfristige Anlage
|
26.11.2026 16:03:31
NASDAQ Composite Index-Wert ON Semiconductor-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in ON Semiconductor von vor 3 Jahren bedeutet
Am 26.11.2023 wurde das ON Semiconductor-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die ON Semiconductor-Aktie bei 69,28 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 14,434 ON Semiconductor-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 901,85 USD, da sich der Wert eines ON Semiconductor-Anteils am 25.11.2026 auf 62,48 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 9,82 Prozent eingebüßt.
ON Semiconductor markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 23,96 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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