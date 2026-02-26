NASDAQ Composite Index-Wert Open Text-Aktie: Hätte sich eine Open Text-Investition von vor 10 Jahren gelohnt?

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Open Text-Investment gewesen.

Am 26.02.2016 wurden Open Text-Anteile via Börse TSX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 33,41 CAD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CAD in den Konzern investierten, besitzen nun 299,312 Open Text-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 25.02.2026 auf 33,49 CAD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 023,94 CAD wert. Mit einer Performance von +0,24 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Am Markt war Open Text jüngst 8,26 Mrd. CAD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at