NASDAQ Composite Index-Wert Open Text-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Open Text-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Open Text-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse TSX feiertags-bedingt kein Handel mit dem Open Text-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 33,17 CAD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CAD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,015 Open Text-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 134,76 CAD, da sich der Wert eines Open Text-Anteils am 31.12.2025 auf 44,70 CAD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +34,76 Prozent.

Der Marktwert von Open Text betrug jüngst 11,39 Mrd. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at