Open Text Aktie
WKN: 899027 / ISIN: CA6837151068
|Open Text-Investment im Blick
|
01.01.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Wert Open Text-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Open Text-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse TSX feiertags-bedingt kein Handel mit dem Open Text-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 33,17 CAD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CAD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,015 Open Text-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 134,76 CAD, da sich der Wert eines Open Text-Anteils am 31.12.2025 auf 44,70 CAD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +34,76 Prozent.
Der Marktwert von Open Text betrug jüngst 11,39 Mrd. CAD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!