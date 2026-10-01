Open Text Aktie
WKN: 899027 / ISIN: CA6837151068
|Open Text-Investmentbeispiel
|
01.10.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Wert Open Text-Aktie: So viel hätte eine Investition in Open Text von vor 5 Jahren gekostet
Heute vor 5 Jahren wurde das Open Text-Papier an der Börse TSX gehandelt. Der Schlusskurs des Open Text-Papiers betrug an diesem Tag 62,04 CAD. Bei einem 100-CAD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1,612 Open Text-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 30.09.2026 auf 31,91 CAD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 51,43 CAD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 48,57 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für Open Text eine Börsenbewertung in Höhe von 7,65 Mrd. CAD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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