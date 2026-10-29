Open Text Aktie

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WKN: 899027 / ISIN: CA6837151068

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Frühe Investition 29.10.2026 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Wert Open Text-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Open Text-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Open Text-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse TSX Handel mit dem Open Text-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 62,34 CAD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 CAD in die Open Text-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 16,041 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 609,08 CAD, da sich der Wert eines Open Text-Papiers am 28.10.2026 auf 37,97 CAD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 39,09 Prozent verringert.

Open Text markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 9,21 Mrd. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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