Open Text Aktie
WKN: 899027 / ISIN: CA6837151068
|Open Text-Anlage
|
13.08.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert Open Text-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Open Text von vor 10 Jahren verloren
Am 13.08.2016 wurde die Open Text-Aktie an der Börse TSX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 40,96 CAD. Bei einem Open Text-Investment von 10 000 CAD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 244,170 Open Text-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Open Text-Aktien wären am 12.08.2026 8 145,53 CAD wert, da der Schlussstand 33,36 CAD betrug. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 18,54 Prozent verringert.
Open Text wurde am Markt mit 8,09 Mrd. CAD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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