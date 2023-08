NASDAQ Composite Index-Wert Open Text-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Open Text-Investment eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Open Text-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Open Text-Aktie via Börse TSX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Open Text-Papier bei 51,16 CAD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CAD in den Konzern investierten, besitzen nun 19,547 Open Text-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 09.08.2023 auf 50,18 CAD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 980,84 CAD wert. Aus 1 000 CAD wurden somit 980,84 CAD, was einer negativen Performance von 1,92 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Open Text belief sich zuletzt auf 13,43 Mrd. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at