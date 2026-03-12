NASDAQ Composite Index-Wert Open Text-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Open Text von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Open Text-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Open Text-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse TSX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 47,60 CAD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CAD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 21,008 Open Text-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 684,66 CAD, da sich der Wert eines Open Text-Papiers am 11.03.2026 auf 32,59 CAD belief. Damit wäre die Investition 31,53 Prozent weniger wert.

Open Text erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8,16 Mrd. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at