NASDAQ Composite Index-Wert Open Text-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Open Text von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Open Text-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Open Text-Anteilen via Börse TSX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 55,94 CAD wert. Wer vor 5 Jahren 1 000 CAD in die Open Text-Aktie investiert hat, hat nun 17,876 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 31,24 CAD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 558,46 CAD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 44,15 Prozent eingebüßt.

Open Text wurde am Markt mit 7,92 Mrd. CAD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at