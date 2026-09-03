Open Text Aktie

Open Text für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 899027 / ISIN: CA6837151068

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Open Text-Investition 03.09.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Wert Open Text-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Open Text von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Open Text-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde das Open Text-Papier via Börse TSX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 68,66 CAD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CAD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 145,645 Open Text-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 752,40 CAD, da sich der Wert eines Open Text-Papiers am 02.09.2026 auf 32,63 CAD belief. Damit wäre die Investition 52,48 Prozent weniger wert.

Open Text erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8,02 Mrd. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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