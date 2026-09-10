Open Text Aktie
WKN: 899027 / ISIN: CA6837151068
|Langfristige Investition
|
10.09.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Wert Open Text-Aktie: So viel Verlust hätte ein Open Text-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Die Open Text-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse TSX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Open Text-Anteile 38,99 CAD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 CAD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,565 Open Text-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 80,13 CAD, da sich der Wert eines Open Text-Papiers am 09.09.2026 auf 31,24 CAD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 19,87 Prozent verringert.
Alle Open Text-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,78 Mrd. CAD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Open Text Corp.
Analysen zu Open Text Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Open Text Corp.
|19,41
|-0,03%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Entscheid: Dow schließt leichter -- ATX beendet Handel wenig bewegt -- DAX schlussendlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt bewegte sich im Donnerstagshandel seitwärts, wohingegen der deutsche Leitindex im Minus tendierte. Die US-Börsen notierten in Rot. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.