Open Text Aktie

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WKN: 899027 / ISIN: CA6837151068

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Langfristige Investition 10.09.2026 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Wert Open Text-Aktie: So viel Verlust hätte ein Open Text-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Open Text-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Die Open Text-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse TSX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Open Text-Anteile 38,99 CAD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 CAD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,565 Open Text-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 80,13 CAD, da sich der Wert eines Open Text-Papiers am 09.09.2026 auf 31,24 CAD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 19,87 Prozent verringert.

Alle Open Text-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,78 Mrd. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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