Open Text Aktie
WKN: 899027 / ISIN: CA6837151068
|Rentabler Open Text-Einstieg?
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24.09.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Wert Open Text-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Open Text von vor 3 Jahren bedeutet
Die Open Text-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse TSX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Open Text-Aktie letztlich bei 48,02 CAD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CAD in den Konzern investierten, besitzen nun 208,247 Open Text-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 32,54 CAD gerechnet, wäre die Investition nun 6 776,34 CAD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 32,24 Prozent abgenommen.
Open Text erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,84 Mrd. CAD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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