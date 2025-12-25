NASDAQ Composite Index-Wert Open Text-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Open Text von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren Open Text-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 5 Jahren wurde die Open Text-Aktie feiertags-bedingt nicht an der Börse TSX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Open Text-Papier bei 58,63 CAD. Bei einer Investition in Höhe von 100 CAD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,706 Open Text-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 24.12.2025 77,72 CAD wert, da sich der letzte Kurs auf 45,57 CAD belief. Das kommt einer Abnahme um 22,28 Prozent gleich.

Open Text war somit zuletzt am Markt 11,52 Mrd. CAD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at