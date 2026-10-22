NASDAQ Composite Index-Wert Open Text-Aktie: So viel Verlust hätte eine Open Text-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Open Text-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 22.10.2023 wurde das Open Text-Papier an der Börse TSX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Open Text-Anteile 45,55 CAD wert. Bei einer 100-CAD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,195 Open Text-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.10.2026 gerechnet (37,55 CAD), wäre die Investition nun 82,44 CAD wert. Das entspricht einer Abnahme von 17,56 Prozent.

Open Text wurde am Markt mit 8,99 Mrd. CAD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at