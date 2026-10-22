Open Text Aktie
WKN: 899027 / ISIN: CA6837151068
|Open Text-Anlage
|
22.10.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Wert Open Text-Aktie: So viel Verlust hätte eine Open Text-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Am 22.10.2023 wurde das Open Text-Papier an der Börse TSX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Open Text-Anteile 45,55 CAD wert. Bei einer 100-CAD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,195 Open Text-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.10.2026 gerechnet (37,55 CAD), wäre die Investition nun 82,44 CAD wert. Das entspricht einer Abnahme von 17,56 Prozent.
Open Text wurde am Markt mit 8,99 Mrd. CAD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Open Text Corp.
Analysen zu Open Text Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Open Text Corp.
|24,92
|0,36%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.