Open Text Aktie
WKN: 899027 / ISIN: CA6837151068
|Profitable Open Text-Anlage?
|
16.07.2026 16:04:02
NASDAQ Composite Index-Wert Open Text-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Open Text von vor 10 Jahren angefallen
Das Open Text-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse TSX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 38,81 CAD. Bei einem 1 000-CAD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 25,770 Open Text-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 822,06 CAD, da sich der Wert eines Open Text-Papiers am 15.07.2026 auf 31,90 CAD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 17,79 Prozent eingebüßt.
Alle Open Text-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,64 Mrd. CAD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!