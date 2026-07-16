Open Text Aktie

Open Text für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 899027 / ISIN: CA6837151068

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Profitable Open Text-Anlage? 16.07.2026 16:04:02

NASDAQ Composite Index-Wert Open Text-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Open Text von vor 10 Jahren angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Open Text-Aktie Investoren gebracht.

Das Open Text-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse TSX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 38,81 CAD. Bei einem 1 000-CAD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 25,770 Open Text-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 822,06 CAD, da sich der Wert eines Open Text-Papiers am 15.07.2026 auf 31,90 CAD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 17,79 Prozent eingebüßt.

Alle Open Text-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,64 Mrd. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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