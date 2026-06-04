NASDAQ Composite Index-Wert Open Text-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Open Text von vor 3 Jahren angefallen

Am 04.06.2023 wurde das Open Text-Papier an der Börse TSX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Open Text-Papier bei 56,50 CAD. Wenn ein Anleger damals 1 000 CAD in das Open Text-Papier investiert hätte, befänden sich nun 17,699 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 03.06.2026 auf 32,87 CAD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 581,77 CAD wert. Das kommt einer Abnahme um 41,82 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Open Text bezifferte sich zuletzt auf 8,33 Mrd. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at