Open Text Aktie
WKN: 899027 / ISIN: CA6837151068
|Open Text-Anlage
|
19.11.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Wert Open Text-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Open Text von vor 3 Jahren angefallen
Heute vor 3 Jahren wurde die Open Text-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse TSX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Open Text-Aktie 53,14 CAD wert. Bei einer 1 000-CAD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 18,818 Open Text-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.11.2026 gerechnet (32,95 CAD), wäre das Investment nun 620,06 CAD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 37,99 Prozent eingebüßt.
Am Markt war Open Text jüngst 8,23 Mrd. CAD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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