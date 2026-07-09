Open Text Aktie
WKN: 899027 / ISIN: CA6837151068
|Lohnender Open Text-Einstieg?
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09.07.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Wert Open Text-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Open Text von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Open Text-Papier via Börse TSX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 64,15 CAD. Hätte ein Anleger 100 CAD zu diesem Zeitpunkt in die Open Text-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,559 Open Text-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 08.07.2026 auf 31,99 CAD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 49,87 CAD wert. Mit einer Performance von -50,13 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der Open Text-Wert an der Börse wurde auf 8,04 Mrd. CAD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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