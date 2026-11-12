Open Text Aktie

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WKN: 899027 / ISIN: CA6837151068

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Open Text-Investment im Blick 12.11.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Wert Open Text-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Open Text von vor einem Jahr angefallen

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Open Text-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Open Text-Anteilen via Börse TSX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 48,76 CAD. Bei einer 100-CAD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2,051 Open Text-Papiere. Die gehaltenen Open Text-Papiere wären am 11.11.2026 73,03 CAD wert, da der Schlussstand 35,61 CAD betrug. Mit einer Performance von -26,97 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Open Text wurde am Markt mit 8,42 Mrd. CAD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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