Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
|Lukratives Oracle-Investment?
|
03.03.2026 16:05:13
NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Oracle von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde die Oracle-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Oracle-Papier an diesem Tag 37,89 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Oracle-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2,639 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 393,90 USD, da sich der Wert eines Oracle-Anteils am 02.03.2026 auf 149,25 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 393,90 USD entspricht einer Performance von +293,90 Prozent.
Jüngst verzeichnete Oracle eine Marktkapitalisierung von 426,41 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
