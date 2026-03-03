Oracle Aktie

Lukratives Oracle-Investment? 03.03.2026 16:05:13

NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Oracle von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Oracle-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Oracle-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Oracle-Papier an diesem Tag 37,89 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Oracle-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2,639 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 393,90 USD, da sich der Wert eines Oracle-Anteils am 02.03.2026 auf 149,25 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 393,90 USD entspricht einer Performance von +293,90 Prozent.

Jüngst verzeichnete Oracle eine Marktkapitalisierung von 426,41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

