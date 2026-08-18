Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
|Oracle-Performance
|
18.08.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Oracle von vor 10 Jahren eingebracht
Die Oracle-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Oracle-Papier an diesem Tag bei 41,14 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,431 Oracle-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 17.08.2026 auf 146,65 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 356,47 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 256,47 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Oracle belief sich zuletzt auf 433,94 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
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