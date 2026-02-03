Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
|Lohnende Oracle-Investition?
|
03.02.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Oracle von vor 10 Jahren eingefahren
Am 03.02.2016 wurde das Oracle-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Oracle-Papier an diesem Tag 35,69 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die Oracle-Aktie investierten, hätten nun 280,191 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 44 847,30 USD, da sich der Wert einer Oracle-Aktie am 02.02.2026 auf 160,06 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 348,47 Prozent.
Oracle war somit zuletzt am Markt 472,06 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com