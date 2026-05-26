Oracle Aktie

Oracle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance im Blick 26.05.2026 16:03:55

NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Oracle von vor 10 Jahren eingefahren

NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Oracle von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren Oracle-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Oracle-Papier statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 39,95 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Oracle-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,503 Oracle-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.05.2026 gerechnet (192,08 USD), wäre die Investition nun 480,80 USD wert. Damit wäre die Investition um 380,80 Prozent gestiegen.

Zuletzt verbuchte Oracle einen Börsenwert von 551,86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu Oracle Corp.

mehr Nachrichten