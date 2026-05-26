NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Oracle von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Oracle-Papier statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 39,95 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Oracle-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,503 Oracle-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.05.2026 gerechnet (192,08 USD), wäre die Investition nun 480,80 USD wert. Damit wäre die Investition um 380,80 Prozent gestiegen.

Zuletzt verbuchte Oracle einen Börsenwert von 551,86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at