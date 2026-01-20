NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Oracle von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Oracle-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Oracle-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 87,25 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Oracle-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,146 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 16.01.2026 auf 191,09 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 219,01 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 119,01 Prozent.

Insgesamt war Oracle zuletzt 550,15 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at