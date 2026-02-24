NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Oracle von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Oracle-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 24.02.2021 wurde das Oracle-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 64,70 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Oracle-Aktie investierten, hätten nun 154,560 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 23.02.2026 auf 141,31 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 21 840,80 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 118,41 Prozent angezogen.

Oracle wurde jüngst mit einem Börsenwert von 405,83 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at