Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
|Oracle-Investment
|
24.02.2026 16:05:19
NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Oracle von vor 5 Jahren eingebracht
Am 24.02.2021 wurde das Oracle-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 64,70 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Oracle-Aktie investierten, hätten nun 154,560 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 23.02.2026 auf 141,31 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 21 840,80 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 118,41 Prozent angezogen.
Oracle wurde jüngst mit einem Börsenwert von 405,83 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
Nachrichten zu Oracle Corp.
|
20.02.26
|Gewinne in New York: S&P 500 schlussendlich stärker (finanzen.at)
|
20.02.26
|Handel in New York: S&P 500 verbucht am Freitagnachmittag Gewinne (finanzen.at)
|
17.02.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Oracle von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
10.02.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Oracle von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
09.02.26