Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
|Profitable Oracle-Anlage?
|
16.12.2025 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Oracle von vor einem Jahr eingefahren
Am 16.12.2024 wurde das Oracle-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Oracle-Papier bei 171,23 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Oracle-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 58,401 Oracle-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 15.12.2025 10 799,51 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 184,92 USD belief. Mit einer Performance von +8,00 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Oracle bezifferte sich zuletzt auf 547,95 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
|
15.12.25
|Oracle-Aktie dennoch leichter: Keine Anzeichen für Verzögerungen bei OpenAI-Datenzentren (finanzen.at)
|
15.12.25
|Gute Stimmung in New York: Börsianer lassen S&P 500 zum Start steigen (finanzen.at)
|
11.12.25
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite schließt im Minus (finanzen.at)
|
11.12.25
|Börse New York: S&P 500 zum Handelsende in Grün (finanzen.at)
|
11.12.25
|MÄRKTE USA/Dow auf Rekordhoch - Oracle bremst KI-Technologieaktien (Dow Jones)
|
11.12.25
|Oracle-Aktie fällt deutlich trotz Zuwächsen bei Umsatz und Gewinn (finanzen.at)
|
11.12.25
|Aktien von SAP, NVIDIA, Softbank & Co. unter Druck: Technologieaktien reagieren sensibel auf Oracle-Zahlen (finanzen.at)
|
11.12.25
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite notiert im Minus (finanzen.at)
|12.12.25
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|11.12.25
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|11.12.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|11.12.25
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|11.12.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|11.12.25
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|08.12.25
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|08.12.25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.12.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.25
|Oracle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.10.25
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.25
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Oracle Corp.
|159,30
|1,59%
Börse aktuell - Live TickerWichtige US-Daten im Fokus: ATX-Anleger zurückhaltend -- DAX auf rotem Terrain -- US-Börsen im Minus -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche wenig bewegt. Am deutschen Markt prägen Verluste das Bild. Die Wall Street tendiert leichter. In Fernost dominieren die Bären das Börsengeschehen.