Oracle Aktie

WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054

Profitable Oracle-Anlage? 16.12.2025 16:04:15

NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Oracle von vor einem Jahr eingefahren

NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Oracle von vor einem Jahr eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Oracle-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 16.12.2024 wurde das Oracle-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Oracle-Papier bei 171,23 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Oracle-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 58,401 Oracle-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 15.12.2025 10 799,51 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 184,92 USD belief. Mit einer Performance von +8,00 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Oracle bezifferte sich zuletzt auf 547,95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

Börse aktuell - Live Ticker

Wichtige US-Daten im Fokus: ATX-Anleger zurückhaltend -- DAX auf rotem Terrain -- US-Börsen im Minus -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche wenig bewegt. Am deutschen Markt prägen Verluste das Bild. Die Wall Street tendiert leichter. In Fernost dominieren die Bären das Börsengeschehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

