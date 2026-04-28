Oracle Aktie

Oracle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054

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Investmentbeispiel 28.04.2026 16:04:24

NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Oracle-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Oracle-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Oracle-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Oracle-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 40,33 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Oracle-Aktie investiert hat, hat nun 247,954 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 27.04.2026 auf 172,96 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 42 886,19 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +328,86 Prozent.

Der Börsenwert von Oracle belief sich zuletzt auf 498,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

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