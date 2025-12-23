Oracle Aktie
23.12.2025 16:04:08
NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Oracle-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Oracle-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 80,85 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 USD in die Oracle-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,237 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 245,37 USD, da sich der Wert eines Oracle-Papiers am 22.12.2025 auf 198,38 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 145,37 Prozent vermehrt.
Oracle war somit zuletzt am Markt 551,04 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
