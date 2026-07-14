NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Oracle-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Oracle-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Oracle-Papier statt. Diesen Tag beendete die Oracle-Aktie bei 88,28 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Oracle-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11,328 Oracle-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 490,03 USD, da sich der Wert eines Oracle-Anteils am 13.07.2026 auf 131,54 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 49,00 Prozent zugenommen.

Alle Oracle-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 407,46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at