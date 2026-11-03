Oracle Aktie

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WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054

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Oracle-Performance 03.11.2026 16:03:57

NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Oracle-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Oracle-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Oracle-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das Oracle-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Oracle-Papiers betrug an diesem Tag 96,15 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Oracle-Aktie investiert hätte, hätte er nun 104,004 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 02.11.2026 12 399,38 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 119,22 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 23,99 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Oracle belief sich jüngst auf 394,94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

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