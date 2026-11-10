Oracle Aktie

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WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054

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Profitables Oracle-Investment? 10.11.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Oracle-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Oracle-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Oracle-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Oracle-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 39,58 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Oracle-Aktie investierten, hätten nun 2,527 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 302,65 USD, da sich der Wert eines Oracle-Papiers am 09.11.2026 auf 119,79 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 302,65 USD, was einer positiven Performance von 202,65 Prozent entspricht.

Oracle wurde jüngst mit einem Börsenwert von 349,15 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

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