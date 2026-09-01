NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Oracle-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Oracle-Aktien gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das Oracle-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Oracle-Papiers betrug an diesem Tag 120,93 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 82,692 Oracle-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 149,12 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 331,10 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 23,31 Prozent gleich.

Am Markt war Oracle jüngst 434,56 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at