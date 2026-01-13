NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Oracle von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Oracle-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Das Oracle-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Oracle-Anteile betrug an diesem Tag 153,92 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 64,969 Oracle-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 204,68 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 297,82 USD wert. Mit einer Performance von +32,98 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Oracle bezifferte sich zuletzt auf 570,42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at