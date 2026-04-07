Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
|Hochrechnung
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07.04.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Oracle von vor einem Jahr verdient
Am 07.04.2025 wurden Oracle-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 127,16 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 78,641 Oracle-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 06.04.2026 auf 145,54 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 445,42 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 14,45 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte Oracle einen Börsenwert von 421,76 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com